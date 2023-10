Location de Voiture à Porto

Sur l’estuaire du fleuve Douro qui y rejoint la côte atlantique, le soleil se couche sur la deuxième ville du Portugal, la cité portuaire d’Oporto, plus connue sous le nom du nectar qu’on y produit : Porto.

Longtemps ignorée des touristes, cette métropole aussi charismatique qu’animée, aussi gastronomique que chargée de culture ouvre doucement au monde ses monuments crées par des architectes renommés.

On doit notamment le pont Dom Luis à Gustave Eiffel, la tour Clerigos à Nicolau Nasoni, ou encore la Maison de la Musique à Rem Koolhaas.

La vallée du Douro

La vallée du Douro, dont le delta sert de remparts à la ville, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment en raison du patrimoine historique hérité de l’acheminement des marchandises et denrées qu’on y faisait entre l’Espagne et l’Atlantique, et des superbes vignobles du haut Douro. N’hésitez pas à louer une voiture, indispensable pour remonter le fleuve et visiter quelques-uns de ses jolis villages tranquilles et authentiques.

La ville de Porto

Avenue Dos Aliados

Dans cette partie du centre de Porto, les sites et monuments sont si nombreux que le boulevard tout entier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parmi les plus connus, on notera l’église baroque de Sao Francisco et celle de Santa Clara, ainsi que le Palais de la Bourse érigé au XIXème siècle pour attirer l’attention d’investisseurs potentiels vers la ville.

Pensez à garer votre véhicule de location pour découvrir l’intérieur du palais, admirer les murs carrelés de la gare de Sao Bento, ou encore pour rejoindre à pied le quartier du port, d’où la vue sur le fleuve et les bateaux est particulièrement agréable.

En soirée, les bars et restaurants s’y animent pour faire du centre-ville le quartier de choix pour passer une soirée typiquement portugaise.

Un peu plus au nord, les amateurs d’art ne manqueront pas d’explorer la rue Miguel Bombarda où vous attendent de nombreuses galeries d’art et boutiques artisanales.

Ribeira

Le quartier médiéval de Ribeira, lui aussi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, englobe les principales ruelles piétonnes du centre-ville. Ses édifices traditionnels colorés surplombent le delta du fleuve où circulent pagodes, barques et voiliers.

Sur les bords du fleuve, les cafés, bars et restaurants de la place Praça da Ribeira profitent de son atmosphère ensoleillée pour y installer leurs terrasses, pour le plus grand plaisir des promeneurs et des touristes.

Foz

Le quartier de Foz, en bord de mer, est la zone la plus sophistiquée de Porto, avec ses nombreux bars et restaurants, sa longue promenade le long de la plage, ses palmiers et le jardin de Passeio Allegre, où vous pourrez déambuler parmi les sculptures, les obélisques et les palmiers, sans oublier le parcours de golf.

Tout au bout de la plage, le château de Queijo, forteresse du XVIème siècle avec pont-levis et canons compris, fera le bonheur des amateurs d’histoire maritime.

Cais de Gaia

Avant de quitter la cité lusitanienne, profitez de votre voiture de location pour aller admirer le plus beau panorama de la ville surplombant le port et le pont suspendu Dom Luis depuis la Cais de Gaia. C’est aussi là que vous trouverez les productions de Porto.

Plus loin

Avec un aéroport en pleine expansion, Porto est en passe de devenir le principal portail vers le nord de la péninsule ibérique. Louez une voiture à l’aéroport de Porto et rejoignez les villes portugaises de Braga ou de Coimbra, ou encore les cités espagnoles de Vigo, Pontevedra ou encore Santiago de Compostelle.